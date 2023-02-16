В США заявили о «провале» Запада из-за Германии Bloomberg: отказ Германии поставлять обещанное число танков Киеву говорит о провале Запада

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Обозреватель Bloomberg Арне Делфс заявила, что признание ФРГ о том, что Киев получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) Западом. В своей статье она добавила, что танки Leopard 2A4, которые Польша собралась отправить Украине, находятся в плохом состоянии. Речь идет о 30 единицах наступательной бронетехники.

Признание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели, — написала Делфс.

Журналист отметила, что обещанная Украине техника нуждается в ремонте.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. Представитель Минобороны Германии Надине Крюгер, в свою очередь, сообщила, что 13 февраля началось обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2.

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот, в свою очередь, предложил создать европейскую модель танка на базе немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, которые можно будет поставлять ВСУ. По его мнению, Европе не нужны разные модели танков, будет достаточно только одной, это сэкономит европейским странам много денег.