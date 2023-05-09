В США заявили о новом пакете военной помощи Украине AP: Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Американские власти могут предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления противовоздушной обороны, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации США. По информации журналистов, в рамках нового пакета помощи Киев может получить зенитные ракетные комплексы Hawk и беспилотные летательные аппараты. Собеседники агентства рассказали, что средства будут распределены в течение нескольких месяцев.

Вашингтон намерен объявить новый пакет военной помощи во вторник. В него войдут средства на производство зенитных ракетных комплексов Hawk и беспилотных летательных аппаратов, которые планируется передать Киеву, — сказано в публикации.

Отмечается, что часть средств будет направлена на производство артиллерийских снарядов и ракет. Агентство уточнило, что деньги будут также выделены на обеспечение доступа к спутниковым изображениям.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.