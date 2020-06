В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО

Биллингсли также дал совет России сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании сил Китаем.

Russia has side-project to try to divide NATO. Not going to happen. Consulted @NATO before and after Vienna talks. Russia should stay focused on the real issue: China’s secretive build-up. Meanwhile, we’ll send teams on warheads/doctrine, verif. & space to Vienna. @mfa_russia https://t.co/6dCa4Y0Ijj