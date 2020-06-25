В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО

https://static.news.ru/photo/af506142-b71d-11ea-868d-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: wikimedia.org

России не удастся разобщить НАТО, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому, — написал он в своём Twitter.

Биллингсли также дал совет России сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании сил Китаем.

Russia has side-project to try to divide NATO. Not going to happen. Consulted @NATO before and after Vienna talks. Russia should stay focused on the real issue: Chinaâs secretive build-up. Meanwhile, weâll send teams on warheads/doctrine, verif. & space to Vienna. @mfa_russia https://t.co/6dCa4Y0Ijj — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 25, 2020

Отмечается, что Биллингсли возглавлял делегацию США на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, которые прошли в Вене 22–23 июня.

Встречи в австрийской столице начались 22 июня 2020 года. Они рассчитаны на две недели. Тема дискуссий — контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. Их результатом должно стать новое соглашение, которое придёт на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был подписан в 2010 году и останется в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин до этого заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).