В США заявили о бедственном положении жителей Великобритании NYT: брошенные правительством британцы ищут выход из бедственного положения страны

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Брошенные правительством британцы пытаются найти выход из бедственного положения страны, пишет The New York Times. В материале издания сообщается, что в стране проходит очередная волна забастовок, каких не видели за последние несколько десятилетий. Автор статьи при этом отмечает, что бастующих жителей Великобритании поддерживает 65% населения.

Население требует увеличения господдержки на фоне того, что инфляция в стране стала исчисляться двузначными числами, а рецессия стала рекордной в сравнении со странами сильнейшей «Семерки», — сказано в публикации.

Ситуации, по мнению журналистов, не помогают наступившие холода, из-за которых люди, которым нечем платить за отопление, находятся в бедственном положении.

Британская журналистка Дженни Мюррей в статье The Daily Mail ранее написала, что ощущение радости у жителей Соединенного Королевства от помощи беженцам с Украины со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни. Она добавила, что основной проблемой жители Британии называют денежный вопрос. В материале отмечается, что многие считают, что просто не могут оказать должную поддержку беженцам.