В США заявили, что Байден «проиграет» Путину при встрече

https://static.news.ru/photo/a1012982-c2a7-11eb-a22c-96000091f725_660.jpg Джо Байден, Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Американский президент Джо Байден уступит на встрече в Женеве своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов. В частности, речь идёт о строительстве газопровода «Северный поток — 2», военном конфликте на востоке Украины и не только. Об этом пишет издание The American Spectator.

По мнению американских журналистов, в отношениях между Москвой и Вашингтоном всё же есть предсказуемость и стабильность. Укрепление этих позиций и должна вызвать встреча в Женеве. Издание напомнило, что отношения РФ и США не обострились даже после того, как Байден назвал Путина «убийцей».

Президент США уступит российскому лидеру по самым острым вопросам, которые будут обсуждаться на встрече в Женеве: строительство газопровода «Северный поток — 2», хакерские атаки на госкорпорации США и военный конфликт на востоке Украины. Байден вряд ли будет пытаться давить на Путина, потому что он ценит стабильность, изменения климата, торговлю и не только больше, чем права человека, — считают журналисты.

Главным вопросом встречи журналисты назвали задержание в Минске оппозиционера и журналиста Романа Протасевича. По их мнению, Путин едва ли мог повлиять на его судьбу.

Ранее стало известно, что повестки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, но в МИД готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон должен быть готов в ближайшие дни ждать от Москвы «некомфортных сигналов». При этом Рябков подчеркнул, что не имеет в виду встречу первых лиц государств.