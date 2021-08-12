Россию обвинили в фальсификации данных о кораблях НАТО в море

Перемещение военных кораблей стран НАТО и Швеции возле российских границ следует игнорировать, поскольку данные онлайн-трекеров Global Positioning System (GPS) зачастую неверны, пишут журналисты американского издания Popular Mechanics. Россию обвинили в фальсификации позиций военных кораблей НАТО в море.

Они утверждают, что Россия использует так называемый GPS-спуфинг. Якобы это делается, чтобы сфабриковать данные, а затем усиливать «пропагандистские претензии против западных стран». В издании отмечают, что такие действия подрывают доверие к технологии GPS, которая должна быть изначально предназначена для повышения безопасности.

Издание The Drive ранее сообщало , что американский эсминец Ross «переместился» из порта Одессы к побережью Крыма из-за ошибки сайтов MarineTraffic и VesselFinder.

В июне начальник штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд обеспокоился российским и китайским оружием. Он заявил, что Москва и Пекин разрабатывают лазеры и спутники-истребители, чтобы достичь такого же преимущества в космосе, которые имеют США. Генерал выразил надежду, что с помощью выделяемых конгрессом ассигнований государство сможет «опережать растущую угрозу», исходящую от конкурентов.