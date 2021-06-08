Американский генерал рассказал о космическом оружии, создаваемом РФ и КНР

https://static.news.ru/photo/bed948e8-661c-11e9-8f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/roscosmos

Продвинутые системы оружия для космоса, в том числе лазеры и спутники-истребители, разрабатывают Россия и Китай. Об этом заявил начальник штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд. Его слова приводит РИА Новости.

По словам генерала, разработки РФ и КНР направлены на развитие собственного потенциала, позволяющего иметь те же преимущества в космосе, которые есть в настоящее время у США, а также на создание конкретных систем вооружения, дабы полноценно противодействовать Штатам.

Их разработки включают активное глушение нашей группировки спутников GPS и спутников связи, системы направленной энергии, которые могут «ослепить», нарушить работу или повредить наши спутники, а также спутники в космосе, которые специально построены, чтобы уничтожать американские спутники, и киберпотенциал, который может помешать нашему доступу в это пространство, — рассказал Реймонд.

При этом генерал подчеркнул, что с помощью выделяемых Конгрессом США ассигнований государство сможет «опережать растущую угрозу», исходящую от конкурентов.

Ранее американский журнал The National Interest писал о том, что в ходе возможного конфликта Россия может нанести безответный ядерный удар. Подобного развития событий не исключает новая военная стратегия Военно-морских сил США.