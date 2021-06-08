Американский генерал рассказал о космическом оружии, создаваемом РФ и КНР

Продвинутые системы оружия для космоса, в том числе лазеры и спутники-истребители, разрабатывают Россия и Китай. Об этом заявил начальник штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд. Его слова приводит РИА Новости.
По словам генерала, разработки РФ и КНР
Их разработки включают активное глушение нашей группировки спутников GPS и спутников связи, системы направленной энергии, которые могут «ослепить», нарушить работу или повредить наши спутники, а также спутники в космосе, которые специально построены, чтобы уничтожать американские спутники, и киберпотенциал, который может помешать нашему доступу в это пространство, — рассказал Реймонд.
При этом генерал подчеркнул, что с помощью выделяемых Конгрессом США ассигнований государство сможет «опережать растущую угрозу», исходящую от конкурентов.
Ранее американский журнал The National Interest писал о том, что в ходе возможного конфликта Россия может нанести безответный ядерный удар. Подобного развития событий не исключает новая военная стратегия Военно-морских сил США.