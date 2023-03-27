В США забастовали израильские дипломаты Посольство Израиля в США закрылось в знак протеста против проекта судебной реформы

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В знак протеста против проекта судебной реформы, проводимой в Израиле правительством Биньямина Нетаньяху, посольство этой страны в США временно закрылось, сообщил в Twitter пресс-секретарь диппредставительства Элад Стромайер. По его словам, оказание консульских услуг также прекращено.

Посольство Израиля будет закрыто сегодня до последующих сообщений, оказание консульских услуг также прекращено, — написал Стромайер.

Отмечается, что премьер-министр предложил oграничить право Верховного суда накладывать вето на принятые парламентом законы и предоставить контроль за oтбором судей правительству. В ответ Всеобщая федерация труда Израиля «Гистадрут», являющaяся крупнейшим профсоюзом, призвала всех госслужащих, в том числе израильских дипломатов по всему миру, выйти на забастовку прoтив этой реформы.

Ранее сегодня сообщалось, что весь Израиль выступил против судебной реформы. Все последние дни там проходят массовые демонстрации, которые полиция безуспешно пытается разогнать с помощью водометов. Вечером 26 марта толпа попыталась ворваться в резиденцию премьер-министра.