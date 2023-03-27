Весь Израиль выступил против судебной реформы, которая позволит правительству проводить законы в обход Верховного суда. Все последние дни там проходят массовые демонстрации, которые полиция безуспешно пытается разогнать с помощью водометов. Вечером 26 марта толпа попыталась ворваться в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
С полудня 27 марта в стране началась забастовка, к ней присоединяются все новые компании и целые отрасли. Так, 27 марта после полудня о приостановке работы в знак солидарности с протестами объявил ведущий израильский авиаперевозчик Эль-Аль. 28 марта к забастовке присоединятся медсестры и медбратья.
Также 27 марта около здания кнессета в Иерусалиме начались манифестации, на них люди специально съехались со всей страны, многие даже ночевали в палатках неподалеку.
Вместе с тем лидеры крайне правых призвали своих последователей "прервать молчание" и выйти на улицы. Это означает, что вечером могут быть стычки между сторонниками правого лагеря и манифестантов, большинство из которых стоит на демократических позициях. Премьер Нетаньяху уже призвал "демонстрантов справа и слева удержаться от насилия".
Тем временем парламент обсуждает приостановку рассмотрения скандального законопроекта. Но если даже это произойдет, неясно, разойдутся ли протестующие, ведь многие из них требуют вообще снять документ с рассмотрения кнессета.
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив, протестующая курит на дороге позади израильской конной полиции во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильская полиция задерживает протестующего во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильская полиция задерживает протестующего во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив, беспорядки во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив, беспорядки во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Конная полиция Израиля во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив, беспорядки во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Пара целуется на фоне массовых беспорядков в Тель-Авиве вызванных отставкой министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль, Тель-Авив во время массовой антиправительственной акции протеста из-за оставки министра обороны Израиля Йоава Галанта