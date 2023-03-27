Все к парламенту! Израиль охвачен забастовкой и протестами Попытка правительства вывести законотворческий процесс из-под контроля привела к массовым протестам по всему Израилю

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Весь Израиль выступил против судебной реформы, которая позволит правительству проводить законы в обход Верховного суда. Все последние дни там проходят массовые демонстрации, которые полиция безуспешно пытается разогнать с помощью водометов. Вечером 26 марта толпа попыталась ворваться в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

С полудня 27 марта в стране началась забастовка, к ней присоединяются все новые компании и целые отрасли. Так, 27 марта после полудня о приостановке работы в знак солидарности с протестами объявил ведущий израильский авиаперевозчик Эль-Аль. 28 марта к забастовке присоединятся медсестры и медбратья.

Также 27 марта около здания кнессета в Иерусалиме начались манифестации, на них люди специально съехались со всей страны, многие даже ночевали в палатках неподалеку.

Вместе с тем лидеры крайне правых призвали своих последователей "прервать молчание" и выйти на улицы. Это означает, что вечером могут быть стычки между сторонниками правого лагеря и манифестантов, большинство из которых стоит на демократических позициях. Премьер Нетаньяху уже призвал "демонстрантов справа и слева удержаться от насилия".

Тем временем парламент обсуждает приостановку рассмотрения скандального законопроекта. Но если даже это произойдет, неясно, разойдутся ли протестующие, ведь многие из них требуют вообще снять документ с рассмотрения кнессета.