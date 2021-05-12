В США увидели странность в полёте Су-57 в День Победы

https://static.news.ru/photo/f39175f4-b342-11eb-ae6e-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Нвоости

Журналисты издания AeroTime Hub, которое специализируется на публикации материалов об авиационной отрасли, восхитились воздушной частью парада Победы в Москве. При этом они назвали странным момент, когда истребитель Су-57 был взят крупным планом. В издании допускают, что имела место компьютерная графика либо эта часть была снята в день репетиции парада Победы.

С одной стороны, движение камеры не особо плавное, да и сами истребители выглядят весьма детализированно, местами видны следы износа. Если это компьютерная графика, то её качество действительно впечатляет, — отметил автор публикации.

Журналист подчеркнул, что 9 мая в Москве было пасмурно. Это видно во время пролёта авиационной группы «Русские Витязи» на Су-30СМ, когда истребители предстали перед зрителями в облачной дымке. Но истребители пятого поколения Су-57 появились на фоне ясного и чистого неба. В AeroTime Hub допустили, что съёмки были сделаны за некоторое время до парада, предположительно, 5 мая, а затем «вклеены» в трансляцию.

Скорее всего, съёмки в воздухе были сделаны в другой день и склеены с кадрами парада, — полагает журналист.

Ранее в Ростехе заявили, что угрожающий вид истребителя Су-57 на параде Победы в Москве никак не связан с желанием сделать яркий дизайн. «Внешность» самолёта обусловлена конструктивными особенностями. Так в госкорпорации прокомментировали реакцию пользователей. Старт обсуждению дал американский военный эксперт Х. И. Саттон, который назвал самолёт «красивым убийцей». Представители Ростеха подчеркнули , что испытывают чувство гордости за облик истребителя, но ещё больше гордятся его техническими возможностями.