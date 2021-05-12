В США увидели странность в полёте Су-57 в День Победы

https://static.news.ru/photo/f39175f4-b342-11eb-ae6e-96000091f725_660.jpgФото: Александр Вильф/РИА Нвоости
Журналисты издания AeroTime Hub, которое специализируется на публикации материалов об авиационной отрасли, восхитились воздушной частью парада Победы в Москве. При этом они назвали странным момент, когда истребитель Су-57 был взят крупным планом. В издании допускают, что имела место компьютерная графика либо эта часть была снята в день репетиции парада Победы.
С одной стороны, движение камеры не особо плавное, да и сами истребители выглядят весьма детализированно, местами видны следы износа. Если это компьютерная графика, то её качество действительно впечатляет, — отметил автор публикации.
Журналист подчеркнул, что 9 мая в Москве было пасмурно. Это видно во время пролёта авиационной группы «Русские Витязи» на Су-30СМ, когда истребители предстали перед зрителями в облачной дымке. Но истребители пятого поколения Су-57 появились на фоне ясного и чистого неба. В AeroTime Hub допустили, что съёмки были сделаны за некоторое время до парада, предположительно, 5 мая, а затем «вклеены» в трансляцию.
Скорее всего, съёмки в воздухе были сделаны в другой день и склеены с кадрами парада, — полагает журналист.
Ранее в Ростехе заявили, что угрожающий вид истребителя Су-57 на параде Победы в Москве никак не связан с желанием сделать яркий дизайн. «Внешность» самолёта обусловлена конструктивными особенностями. Так в госкорпорации прокомментировали реакцию пользователей. Старт обсуждению дал американский военный эксперт Х. И. Саттон, который назвал самолёт «красивым убийцей». Представители Ростеха подчеркнули, что испытывают чувство гордости за облик истребителя, но ещё больше гордятся его техническими возможностями.