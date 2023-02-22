В США уличили Китай в попытках дистанцироваться от России The New York Times: КНР старается наладить отношения с Европой и дистанцироваться от России

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Ван И

Власти Китая в настоящее время стараются наладить отношения с Европой и дистанцироваться от России, пишут журналисты The New York Times (NYT). По мнению обозревателей издания, Пекин в настоящий момент остро нуждается в импульсе для роста экономики. В качестве аргумента в материале приводится турне по европейским странам главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Журналисты пишут, что его основной задачей было привлечение европейских государств для восстановления экономики КНР и обнаружения точек соприкосновения. Поддерживать Москву Ван И отказывался. Он говорил, что Пекин не хочет, чтобы кризис на Украине затягивался и был обострен.

По мнению обозревателей NYT, китайцы продолжают находиться под давлением со стороны США. И это при том, что Пекин пытается наладить диалог с Вашингтоном. Как пишут авторы, Европа же после пары лет «прохладных отношений» и на фоне конфликта на Украине ждала, что власти КНР покажут готовность еще сильнее дистанцироваться от Москвы.

Вместо этого г-н Ван прибыл на конференцию по безопасности в Мюнхен и резко разжег словесную войну с Соединенными Штатами из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной», — указывает NYT.

Журналисты также предположили, что нежелание КНР напрямую поддерживать РФ может быть связано с желанием возродить торговые связи с Евросоюзом.

Ранее Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, когда ЕС вооружает Украину. При этом, по словам Борреля, во время неформальной беседы в Мюнхене Ван И уточнил, что Китай не помогает вооружениями странам, которые ведут боевые действия.