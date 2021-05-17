В США создали секретную 60-тысячную армию для спецзаданий Пентагона

Американские власти за последнее десятилетие создали многотысячную секретную армию. Она выполняет специальные задания Пентагона внутри страны и за её пределами. Об этом говорится в расследовании издания Newsweek, которое длилось два года.
Численность этой армии
Журналисты выяснили, что на содержание наёмников тратится около $900 млн ежегодно. Денежные средства идут не только на зарплату, но и на изготовление фальшивых документов, оплату налогов, а также на создание специальных устройств слежения и маскировки.
Также на Пентагон работает множество специалистов по кибербезопасности и сбору различных данных. В Newsweek отмечают, что это подразделение обеспечивает сокрытие данных и занимается безопасностью всей секретной сети.
Ранее стало известно, что военные США проведут учения по противодействию Китаю и России. Они пройдут в онлайне и будут выполнены в виде «секретной военной игры». Командовать манёврами будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, а отчёт он представит лично главе Пентагона Ллойду Остину.