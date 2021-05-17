В США создали секретную 60-тысячную армию для спецзаданий Пентагона

https://static.news.ru/photo/0be59fee-b709-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman_flickr.com

Американские власти за последнее десятилетие создали многотысячную секретную армию. Она выполняет специальные задания Пентагона внутри страны и за её пределами. Об этом говорится в расследовании издания Newsweek, которое длилось два года.

Численность этой армии составляет порядка 60 тысяч человек. В основном задействованы около 130 частных организаций и десятки различных секретных правительственных объединений, отмечают журналисты. Больше половины личного состава составляют агенты Сил спецопераций. Они работают в Западной Африке, Пакистане, Иране и Северной Корее, где отслеживают террористов и выполняют другие важные для Пентагона задачи. Утверждается, что членами секретной армии также являются специалисты военной разведки, работающие под прикрытием.

Журналисты выяснили, что на содержание наёмников тратится около $900 млн ежегодно. Денежные средства идут не только на зарплату, но и на изготовление фальшивых документов, оплату налогов, а также на создание специальных устройств слежения и маскировки.

Также на Пентагон работает множество специалистов по кибербезопасности и сбору различных данных. В Newsweek отмечают, что это подразделение обеспечивает сокрытие данных и занимается безопасностью всей секретной сети.

Ранее стало известно, что военные США проведут учения по противодействию Китаю и России. Они пройдут в онлайне и будут выполнены в виде «секретной военной игры». Командовать манёврами будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, а отчёт он представит лично главе Пентагона Ллойду Остину.