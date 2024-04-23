В США скептически отнеслись к планам Киева выйти на границы 1991 года NYT: Украина даже с помощью США не сможет затормозить продвижение ВС России

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинским властям следует отказаться от заявленной цели по выходу на границы 1991 года, уверен обозреватель The New York Times Герман Лопес. Он привел мнение аналитиков, которые считают, что даже с военной помощью США Киеву не удастся затормозить поступательное движение российских войск.

Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина сможет вернуть себе Крым и Донбасс, написал Лопес. Тем более после разочаровывающего прошлогоднего контрнаступления. В частности, республиканец из Огайо, сенатор Дж. Д. Вэнс недавно заявил, что американский военно-промышленный комплекс в настоящее время не может идти в ногу с темпами российского производства оружия. К тому же, спецоперация на Украине имеет для России большее значение, нежели для стран Запада, и Москва выделяет на нее больше ресурсов. По мнению Германа Лопеса, самый реалистичный сценарий для Украины — это, вероятно, поумерить амбиции.

Страна будет меньше, но сможет сохранить большую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться с Европой. Это намного лучше, чем полное поражение, — резюмировал обозреватель.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS не стал отрицать, что переговоры с Москвой могут начаться до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года и вернуть территории, отошедшие под контроль РФ. Телеканал напомнил, что в Кремле этот вопрос считают закрытым и требуют признать «реалии на земле».