В США решили убрать с биржи акции российских компаний Nasdaq уведомил Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о делистинге их ценных бумаг

Фото: Michael Nagle / XinHua / Global Look Press

Пресс-службы российских компаний Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi сообщили, что получили уведомление от американской биржи NASDAQ о том, что американские депозитарные акции (ADS) компаний будут исключены из листинга биржи, передает ТАСС. Представители Ozon отметили, что данное решение никак не повлияет на операционную деятельность компании. В NASDAQ предупредили, что делистинг ценных бумаг будет осуществлен 24 марта.

Ozon получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции (ADS) компании будут исключены из листинга биржи. <...> Компания уже изучает процесс обжалования, — рассказали в Ozon.

В компании при этом подчеркнули, что всегда выполняли все необходимые требования биржи по раскрытию информации и отчетности, включая требования листинга, даже после приостановки торгов 28 февраля 2022 года. Интернет-компания «Яндекс» в свою очередь намерена оспорить решение биржи.

В ближайшее время компания подаст в Nasdaq апелляцию. «Яндекс» считает важным сохранить прозрачность своего бизнеса и поэтому в любом случае продолжит раскрывать финансовые и операционные показатели в соответствии с международными стандартами для публичных компаний, — рассказали агентству в пресс-службе российской компании.

Представители Мосбиржи рассказали РБК, что торговля бумагами российских компаний продолжится в обычном режиме.

Ранее Минфин и МИД России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В финансовом ведомстве отметили, что в отношении России с 2022 года были введены односторонние экономические санкции, в том числе в феврале текущего года РФ включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.