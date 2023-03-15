Россия может изменить соглашение по налогам с недружественными странами Минфин и МИД предложили приостановить соглашение по налогам с недружественными странами

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Минфин и МИД России предложили президенту приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В финансовом ведомстве отметили, что в отношении России с 2022 года были введены односторонние экономические санкции, в том числе в феврале текущего года РФ включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры, — указано в сообщении.

Евросоюз включил Россию в список стран, которые считает «налоговыми убежищами», и в дальнейшем европейские власти могут ужесточить налоговый контроль резидентов РФ. Россия включена в список после того, как группа Кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году против критериев налогового управления, и установила, что Москва «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний».

Как поясняется в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин также подписал указ о введении дополнительных временных мер, связанных с обращением ценных бумаг из недружественных стран. Согласно документу для приобретения акций из недружественных стран россиянин должен получить особое разрешение у Банка России или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.