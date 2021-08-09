В США рассказали об угрозах из-за внедрения 5G

Преимущества мобильной связи пятого поколения могут быть использованы для усиления авторитарного режима и широкомасштабных нарушений прав человека, говорится в докладе Национального демократического института в США (NDI) о технологии 5G, опубликованном в июле.

По словам авторов доклада, системы 4G открыли новый этап, на котором эта технология, помимо информирования и мобилизации общества, стала инструментом дезинформации, слежки и цензуры со стороны «антидемократических» сил. Преимущества 5G, по их словам, могут расширить эти возможности.

В качестве примера эксперты из NDI приводят Россию, которая, как они считают, развернула свои инструменты слежки «от Белоруссии, Азербайджана и Украины до Непала, Алжира и Мексики, запугивая гражданское общество и интернет-провайдеров». При этом страны Запада в данном контексте не упоминаются и представлены в лице «защитников» демократии.

Американские аналитики также добавили, что технологии 5G приведут к массовой дискриминации, а ещё большее распространение дезинформации подорвёт доверие людей к госучреждениям и СМИ.

Ранее сообщалось, что полномасштабный запуск 5G придётся на начало следующего десятилетия. Связь нового поколения будет работать с существующими технологиями 3G и 4G, чтобы обеспечить более быстрые соединения и постоянный доступ к Сети, где бы вы ни находились.