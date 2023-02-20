В США рассказали, чего ждать от визита Байдена в Польшу

Фото: White House/via Global Look Press

Джо Байден

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе визита в Варшаву может объявить о поставках Киеву ракет большой дальности. По его мнению, польская столица является идеальным местом для выступления с мобилизующей «свободный мир» речью, сообщает Польское агентство печати.

Я не ожидаю изменения ситуации с истребителями, но я почти уверен, что оружие дальнего действия так или иначе будет отправлено, — отметил Фрид.

В ходе визита в Киев 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму $500 млн. США поставят Киеву боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что 21 февраля президент США может обратиться к главе России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Содержание обращения Байдена Кирби не уточнил