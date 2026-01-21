Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:14

В США раскрыли риски Дании в случае конфликта с США из-за Гренландии

MWM: США могут отключить Дании F-35 в случае конфликта из-за Гренландии

F-35 F-35 Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская корпорация Lockheed Martin может отключить истребители F-35 ВВС Дании в случае конфликта из-за Гренландии, сообщает издание Military Watch Magazine. По данным журнала, вопросы относительно возможностей датских вооруженных сил возникли после резких заявлений президента США Дональда Трампа.

Централизованная IT-система Autonomic Logistics Information System (ALIS), которая управляет эксплуатацией, техническим обслуживанием и цепочкой поставок F-35, а также ее преемник Operational Data Integrated Network (ODIN) напрямую связаны с объектами Lockheed Martin в США и, по мнению аналитиков, являются особенно эффективным средством для вывода из строя истребителей, поставленных иностранным заказчикам, — говорится в публикации.

Ранее депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил, что остров и его жители не могут быть предметом купли-продажи. Он подчеркнул намерение Гренландии добиваться полного суверенитета и самостоятельно выстраивать международные отношения.

До этого Трамп заявил журналистам, что европейские страны, вероятно, не станут активно противиться возможному присоединению Гренландии к Соединенным Штатам. Он отметил, что Дания не способна обеспечить защиту острова, который, по его словам, представляет значительный интерес для Вашингтона.

Гренландия
Дания
США
F-35
истребители
