В США раскрыли причины появления новых штаммов коронавируса

Причиной появления новых штаммов коронавируса в будущем могут стать люди с подорванным иммунитетом. Исследование американских учёных опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine. Риск развития инфекции, по данным учёных, у пациентов с дисфункцией иммунитета на 20-33% выше, чем у остальных людей.

Люди с иммунной дисфункцией, такой как ВИЧ-инфекция, ревматоидный артрит и трансплантация органов, имели более высокие показатели «прорывной» инфекции и худшие иммунные результаты после полной или частичной вакцинации, — говорится в исследовании.

Дополняется, что длительное «пребывание» вируса в организме больного со сниженным иммунитетом ведёт к ускоренному накоплению мутаций в геноме SARS-CoV-2. Это может привести к формированию новых штаммов возбудителя коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России за сутки впервые с 22 сентября выявлено менее 22 тысяч случаев COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 21 119 заболевших в 85 регионах, из них у 7,8% заражённых не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве (1798), Санкт-Петербурге (1526) и Московской области (1342). Скончались от вируса за сутки 932 человека, выздоровели 42 776 пациентов. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выписались — 9 380 223.