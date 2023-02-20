В США раскрыли истинное отношение к Украине 19FortyFive: западные страны никогда не верили, что за Украину стоит бороться

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press

Старший научный сотрудник Института Катона, специализирующийся на внешней политике и гражданских свободах Дуг Бэндоу в статье для 19FortyFive заявил, что страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться. Эксперт отметил, что ни одна страна, которая входит в НАТО, не выступила в поддержку военных действий для защиты Украины. По его словам, руководство Альянса не принимает никаких реальных шагов для принятия страны в свой состав, ограничиваясь обещаниями.

США и европейские страны никогда не верили, что за Украину стоит бороться, и до сих пор в это не верят. <...> Когда начался конфликт, ни один из членов НАТО не выступил за военные действия в защиту Украины, — написал Бэндоу.

Он признал, что внеблоковый статус Украины имеет большее значение для России, чем для США и Европы.

Американский сенатор Митч Макконнелл ранее ушел от прямого ответа на вопрос о возможности ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО и сказал, что это выходит за рамки нынешнего украинского конфликта. Журналисты задали вопрос представителю США на полях Мюнхенской конференции, но политик начал говорить о последствиях конфликта для Азии. Он при этом поддержал передачу Киеву истребителей F-16.