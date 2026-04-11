В США раскрыли, что происходит в Ормузском проливе на фоне переговоров

В США раскрыли, что происходит в Ормузском проливе на фоне переговоров CNN: ряд кораблей прошел через Ормузский пролив на фоне переговоров с Ираном

Сразу нескольким кораблям удалось пройти через заблокированный Ираном Ормузский пролив на фоне начавшихся переговоров в Исламабаде в эту субботу, 11 апреля, пишет американский телеканал CNN. По его информации, еще несколько сухогрузов в данный момент движутся в сторону морского пути со стороны Персидского залива.

Ранее американские СМИ писали, что Иран не способен обезвредить все мины, установленные в акватории Ормузского пролива. Журналисты отметили, что из-за этого Тегеран не может полностью открыть эту транспортную артерию.

До этого президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором открытии Ормузского пролива. Он убежден, что данный процесс будет непростым, но произойдет автоматически. Американский лидер добавил, что США сами не используют этот маршрут, но стремятся обеспечить его доступность для других стран.

Также представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Иран планирует открыть Ормузский пролив только после урегулирования конфликта с США и Израилем. Он подчеркнул, что такое решение будет выгодно для многих государств.