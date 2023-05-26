В США раскритиковали Запад за подход к России Подполковник Дэвис: Запад не заметил перелома в военных действиях и профессионализм ВС РФ

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил 19FortyFive, что западные страны привыкли недооценивать Россию и не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии. По его словам, из-за действий Запада Киев оказался перед выбором: отправить войска в контрнаступление или сохранить остатки ВСУ на случай наступления ВС РФ.

За последние 15 месяцев Украина потерпела четыре крупных поражения в боях. Однако на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии, которая лучше приспособилась к ведению боевых действий, — сказал Дэвис.

Эксперт подчеркнул, что российская армия неоднократно показывала в историческом контексте, что имеет большой запас сил.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Глава Генштаба США при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву настолько, насколько это будет нужно.