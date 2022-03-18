В США придумали способ создания бесполётной зоны над Украиной
CBS: в США придумали способ создания бесполётной зоны над Украиной
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:40, 21 марта 2022
Сенат СШАФото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что бесполётную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны. Он призвал руководство страны передать Киеву необходимое вооружение, которое поможет украинцам вернуть контроль над своим небом. Об этом политик рассказал телеканалу CBS.
Есть способ создать бесполётную зону с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут Украине шанс контролировать воздушное пространство, — отметил Макконелл.
По мнению сенатора, таким образом получится избежать отправку американских пилотов на Украину.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что ведомство порекомендовало националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь. Он пояснил, что рекомендация относится ко всем подразделениям ВСУ, включая иностранных наёмников. Для этого, по словам представителя Минобороны, будет создан коридор с 10 до 12 часов дня по московскому времени 21 марта.