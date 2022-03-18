В США придумали способ создания бесполётной зоны над Украиной

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Судья Федерального верховного суда Бразилии отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщил телеканал «Глобу». Таке решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера выполнило все необходимые предписания.

Принимая во внимание факт исполнения в полной мере предписаний от 17.03.2022 и 19.03.2022, отзываю решение о полной и всеобъемлющей блокировке работы Telegram в Бразилии, — говорится в документе суда. Ранее...