В США пожаловались на «агрессию» Китая Белый дом: агрессивность НОАК при перехватах военных самолетов и кораблей США растет

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что недавние перехваты самолетов и кораблей США со стороны КНР являются отражением растущей агрессивности Народно-освободительной армии Китая. По его словам, несмотря на это, Вашингтон продолжит поддерживать линию связи с Пекином. Трансляцию выступления вел YouTube-канал Forbes Breaking News.

Это часть повышающегося уровня агрессивности Народно-освободительной армии Китая — Вооруженных сил КНР, — сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что власти США дадут КНР ясно понять, «насколько неприемлемыми являются эти конкретные перехваты».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в последнее время в Пентагоне фиксируют опасные маневры, совершаемые военной авиацией Китая в отношении американских самолетов и их союзников. Он отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы силы каждой страны имели право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное право.