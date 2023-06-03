В США увидели опасность для своих самолетов в маневрах пилотов Китая Ллойд Остин: авиация Китая совершает опасные маневры в отношении самолетов США

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

В последнее время в Пентагоне фиксируют опасные маневры, совершаемые военной авиацией Китая в отношении американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления перед участниками регионального форума по безопасности в Сингапуре «Диалог Шангри-Ла». Он также отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы силы каждой страны имели право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное право. Слова главы Пентагона приводит Минобороны США.

Китай продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолетов США и их союзников, законно совершающих полеты в международном воздушном пространстве. Мы как раз недавно видели еще один вызывающий тревогу случай агрессивного и непрофессионального проведения полета [самолета] Китая, — сказал Остин.

Он также отметил обеспокоенность США тем, что Китай не проявляет желания более серьезно работать над совершенствованием механизмов урегулирования кризисных ситуаций с участием военных двух стран. Однако Остин выразил надежду, что в ближайшее время ситуация изменится.

Ранее Остин заявил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет носить разрушительный характер. При этом в США считают, что в отношении острова должен сохраниться статус-кво.

Перед этим Китай официально сообщил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», несмотря на то, что министр обороны США Остин давал понять, что он рассчитывает на встречу с китайским коллегой Ли Шанфу.