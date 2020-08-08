В США пообещали серьёзные последствия за попытки вмешаться в выборы

https://static.news.ru/photo/3b54bda4-da74-11ea-af77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Вашингтон предупредил Россию, КНР и Иран о серьёзных последствиях вмешательства в президентские выборы в США. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Как сообщает ТАСС, О'Брайен рассказал о подготовке к выборам в США. По его словам, администрация президента вкладывает сотни миллионов долларов в обеспечение безопасности киберинфраструктуры. При этом он отметил, что КНР, Россия, Иран «хотели бы вмешаться в американскую демократию».

Китай не хочет переизбрания президента США Дональда Трампа. В мире есть те, кто не доволен США и не разделяет наши ценности, — цитирует его агентство.

По словам О'Брайена, при этом совершенно неважно, кому страны отдают предпочтение — Трампу или вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену.

Это будет иметь серьезные последствия для любой страны, которая попытается вмешаться в наши выборы, — добавил он.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Большинство американцев уже определились с выбором: 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% — за Байдена. Опрос общественного мнения был проведён c 9 по 12 июля среди 900 жителей США. Опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр выступил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей. Он заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента США, которые состоятся в 2020 году. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, может ли РФ, на его взгляд, осуществить подобную попытку.