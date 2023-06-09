В США подготовили новый пакет военной помощи ВСУ Bloomberg: Пентагон объявит о пакете вооружений для ВСУ на $2 млрд, включая боеприпасы ПВО

Фото: U.S. Air Force / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пентагон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $2 миллиардов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США. Речь идет о поставках пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для ЗРК Patriot. По информации агентства, оборонное ведомство США объявит о новых поставках в пятницу 9 июня.

Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов. <...> Деньги, выделенные в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, — сказано в публикации.

Американские военные также отправят ВСУ зенитные управляемые ракеты Patriot Advanced Capability-3 производства Lockheed Martin и ракеты улучшенного наведения GEM-T от Raytheon Technologies.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.