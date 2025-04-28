В США отреагировали на участие войск КНДР в освобождении Курской области Госдеп выразил обеспокоенность участием войск КНДР в освобождении Курщины

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Власти США обеспокоены тем фактом, что КНДР отправила своих военных для помощи ВС России в боях за Курскую область, сообщается на сайте Госдепа. Там призвали северокорейские власти прекратить военное сотрудничество с Москвой.

Военное присутствие в России и любая поддержка, предоставляемая РФ взамен, должны прекратиться, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

В свою очередь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, скоро установят в Пхеньяне. По его словам, к могилам будут возложены цветы.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва при необходимости окажет военную помощь Пхеньяну в соответствии с договором двух государств. В частности, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области продемонстрировало, насколько эффективно функционирует соответствующее соглашение.