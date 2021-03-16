В США опровергли попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/8b6329b8-8666-11eb-a1bc-96000091f725_660.jpg Фото: Ellan Lustosa/ZUMA Wire/ТАСС

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США заявили, что не пытались отговаривать власти Бразилии от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее был обнародован доклад этого ведомства, в котором говорится, что власти США вместе с другими правительственными организациями оказывали давление на бразильских коллег с целью убедить их отказаться от закупки вакцины РФ.

Мы не в состоянии отговорить Бразилию или любую другую страну от принятия вакцин, разрешённых их соответствующими органами. Мы убеждены, что необходимо использовать вакцины, отвечающие минимальным клиническим стандартам эффективности, независимо от страны их производства, — сообщили РБК в Минздраве США.

Ранее разработчики «Спутника V» обратили внимание на доклад властей США, из которого следует, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины. В докладе, в частности, говорится , что в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить своё влияние в Латинской Америке, американские власти пытались «убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».

Как писал NEWS.ru, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс рассказал о наличии в Европе запроса на «Спутник V». Он встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и обсудил с ним вопрос продвижения в Евросоюзе вакцин российского производства.

В Еврокомиссии заявили, что переговоры о централизованной закупке российской вакцины «Спутник V» для всего Евросоюза в настоящее время не ведутся. Представитель ЕК отметил, что в Европе совместная стратегия вакцинации. При этом позиция Брюсселя в отношении российского препарата не менялась.