В США описали стратегию космической войны с Россией

https://static.news.ru/photo/f1ddac0e-b717-11eb-85a3-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman_flickr.com

Американские военные развивают космические военные технологии, поскольку опасаются своих потенциальных противников — России и Китая. Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального поля битвы в будущем. Журналисты издания Military Watch описали стратегию в возможном конфликте в космосе между Россией и США.

В Пентагоне работают в двух ключевых направлениях. Во-первых, они пытаются повысить надёжность своих военных спутников. Ещё в 2018 году американские военные были обеспокоены российскими и китайскими разработками, направленными на борьбу со спутниками-шпионами. Москва и Пекин продолжает совершенствовать своё оборудование: речь идёт о системах связи и навигации космического базирования. Во-вторых, в США совершенствуют противоспутниковые возможности, а также работают над оружием космического базирования противоракетной обороны.

Обозреватели Military Watch напоминают, что у России существуют комплексы стратегического гиперзвукового оружия, такого как «Авангард», а также баллистические ракеты, которые всё более трудно перехватить с земли.

В 2018 году глава Белого дома Дональд Трамп сформировал новый вид вооружённых сил — Космические силы (КС). Штаты всерьёз рассматривают космос как будущее поле битвы. В августе 2020 года был опубликован первый нормативный акт для КС США. В нём указано, что американские Космические силы могут в случае необходимости для защиты национальных интересов не только обороняться, но и перейти в наступление. Ответные действия Белого дома будут направлены не только на «противокосмическую оборону противника», но и на полный спектр оборонительных возможностей «врага».