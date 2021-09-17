В США объяснили, почему Байден не критикует Путина
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
11:45, 19 сентября 2021
Джо БайденФото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол рассказал, почему американский лидер Джо Байден не критикует президента России Владимира Путина из-за удаления из магазинов Apple и Google приложения «Навальный». По его словам, существует теория, которая объясняет молчание главы Белого дома. Об этом Макфол написал в своём Twitter.
В моём окружении распространяется теория, что администрация Байдена не критикует Путина за новые меры цензуры, потому что администрация Байдена хочет заморозить отношения с Россией и не хочет раскачивать лодку в отношениях с компаниями, — написал экс-посол.
There's a theory floating around in my circles that the Biden admin isnt criticizing Putin/Google/Apple for new censorship actions because Biden admin wants to freeze relations w/ Russia & doesn't want to rock the boat w/ tech companies. Hope that theory will be proven wrong.
2 сентября Роскомнадзор (РКН) обратился к Apple и Google с требованием удалить из App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве считают, что его наличие в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).
15 сентября официальных представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Власти предупреждали, что будут считать наличие приложения оппозиционера Алексея Навального в иностранных магазинах вмешательством в выборы РФ.
16 сентября Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store. Соратник Навального Иван Жданов рассказал, что решение американских компаний связано с тем, что российские власти признали ФБК иноагентом и экстремистской организацией. Он считает, что действия Apple и Google являются нарушением базового права человека высказывать своё мнение.