В США обвинили Путина в нарушении обещаний Си Цзиньпину Bloomberg: решение РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии противоречит обещаниям КНР

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Планы российского руководства разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное вооружение противоречит обещаниям, данным председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Bloomberg. В агентстве также добавили, что данное решение не изменит стратегический баланс сил в Европе. Бывший руководитель Департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности Тарик Рауф рассказал, что соответствующее заявление Путина якобы поставило «под сомнение итоги его встречи с Си».

Планы президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного вооружения на территории соседней Белоруссии не изменит стратегический баланс сил в Европе. Тем не менее это решение противоречит обещаниям, данным председателю КНР Си Цзиньпину, — сказано в публикации.

Рауф добавил, что в российский лидер якобы пытается убедить общественность в России, что в стране «все в порядке».

Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.