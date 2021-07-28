В США обеспокоились покупкой Индией российских систем С-400

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обеспокоен соглашением России и Индии по покупке зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Политик поделился этим с индийскими властями, сообщает газета Times of India.

Журналисты спросили у него, как повлияет доставка российских ЗРК на соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели, ведь в США в 2017 году принят санкционный закон. Он позволяет вводить ограничительные меры против государств, которые приобретают у России различную военную технику.

У нас есть свои законы. Мы будем применять наши законы, но мы высказали Индии обеспокоенность по этому поводу. Но я не хотел бы забегать вперёд, — заявил Блинкен.

Он пояснил, что США хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы.

О желании руководства Индии приобрести российские С-400 стало известно в 2015 году. Договор о поставке этого вооружения на сумму в $5,43 млрд был подписан в октябре 2018 года, когда в страну приезжал российский лидер Владимир Путин.

Контракт на покупку С-400 также был подписан и с Турцией. Поставки российского оружия в эту страну беспокоят США. В Вашингтоне грозили Анкаре санкциями, предлагали выплатить компенсацию за отказ от этого вооружения, а также предъявляли турецким политикам ультиматум. В Анкаре заявляли, что политический торг по этому вопросу неприемлем.