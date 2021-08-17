В США назвали вероятного будущего лидера Афганистана

Вернувшийся в Афганистан лидер движения «Талибан» (запрещено в России) Абдель Гани Барадар может возглавить страну после падения предыдущего режима. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Барадар вернулся в Кандагар, уже имея значительное политическое влияние, которое сформировалось за годы его изгнания. Одним из факторов, который может сыграть в пользу лидера «Талибана», является его опыт пребывания в пакистанской тюрьме.

Аналитик Томас Руттиг считает, что за счёт проведённого в заключении времени повысилась «политическая легитимность» Барадара. Он пояснил, что многие воспринимают «Талибан»как марионетку Пакистана. Однако, по мнению эксперта, опыт Барадара может позволить создать ему образ человека, который не подчиняется пакистанским приказам и является самостоятельной фигурой.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее сообщалось, что лидер движения «Талибан» Абдель Гани Барадар прибыл в Афганистан из Катара и направился в Кандагар. Он был в изгнании 20 лет. О целях поездки не сообщается.