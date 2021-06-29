Украина не подходит на роль союзника США. Об этом заявил старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер. Его слова приводит National Interest.

По мнению Карпентера, Украина не дотягивает до того уровня, при котором её можно включить в список важных союзников Штатов. В стратегическом плане это ловушка, которая втянет США в ненужную войну. Также Карпентер отметил плачевную ситуацию с соблюдением прав человека и свобод на Украине. Более того, по его словам, имидж Киева полностью дискредитирован с моральной точки зрения.

Тут никакая «лакировка реальности» не поможет изменить печальную реальность. Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный, — подытожил Карпентер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и американский сенатор Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства «Северного потока — 2». В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства заявил, что трубопровод «непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям», а также подорвёт энергетическую безопасность Украины и Европы.