В США назвали польский самолёт самым уродливым в мире

https://static.news.ru/photo/71bacf64-0003-11eb-be79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Varga Attila/wikipedia.org

Летательные аппараты, разрабатываемые странами Варшавского договора, обычно не отличались красотой. Но реактивный сельскохозяйственный M-15 Belphegor, созданный в Польше в 1970-е годы, был «в высшей степени уродливым», передаёт американский журнал Popular Mechanics.

Издание указывает, что судно должно было заменить советский Ан-2, но получилось хуже своего предшественника.

M-15 Belphegor вмещал чуть менее трёх тонн пестицидов в двух огромных пилонах и рассеивал их при помощи сжатого воздуха. Двигатель был поднят над системой распыления химикатов, чтобы избежать смешивания выхлопных газов с выпущенным пестицидом, — говорится в публикации.

Журнал считает, что M-15 Belphegor «оказался большим разочарованием», поскольку был плохо спроектирован. Popular Mechanics уверяет, что он оказался «самым медленным самолётом в мире» и «самым тяжёлым бипланом в мире».

Ранее американское издание The Drive назвало российский лёгкий истребитель поколения «4++» МиГ-35, созданный в результате модернизации МиГ-29, впервые поднявшегося в воздух 43 года назад, «хромой уткой». Спустя почти четыре года после первого полёта МиГ-35 практически не закупается Минобороны России. Куплено всего шесть боевых самолётов, хотя предполагалось, что последуют крупномасштабные закупки. Военные при этом зачастую предпочитают менять устаревающие истребители не на МиГ-35, а на Су-30СМ.

В The Drive считают, что истребитель остаётся боеспособной машиной и Россия ищет на него иностранных покупателей. Однако перспективы масштабных закупок данного самолёта внутри страны издание называет «призрачными», поскольку в мае 2019 года началось серийное производство Су-57, писал NEWS.ru.