Российский истребитель МиГ-35 в США назвали «дохлой уткой»

Российский лёгкий истребитель поколения «4++» МиГ-35, созданный в результате модернизации МиГ-29, впервые поднявшегося в воздух 43 года назад, начинает выглядеть как «дохлая утка».
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В The Drive считают, что истребитель остаётся боеспособной машиной, и Россия ищет на него иностранных покупателей. Однако перспективы масштабных закупок данного самолёта внутри страны издание называет «призрачными», поскольку в мае 2019 года началось серийное производство Су-57.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какое именно вооружение в перспективе должен получить истребитель МиГ-35. Это будет новое поколение высокоточного управляемого оружия класса «воздух — поверхность», в том числе и малокалиберные управляемые бомбы. По его словам, к перспективному оружию можно отнести новые неуправляемые ракеты.
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