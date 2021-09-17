В США назвали оружие, которое лишит Россию преимущества

Гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) лишит Россию преимущества в вооружении. С таким заявлением выступил эксперт из американского журнала National Interest Крис Осборн. Оружие поступит в армию Соединённых Штатов в 2023 году.

В первоначальной конфигурации планируется развёртывание ракетной батареи из четырёх пусковых установок и центра управления. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь, — отметил эксперт.

Как сухопутные войска, так и флот могут применять LRHW. Благодаря этому Вашингтон «наступает на пятки» Москве. При этом Осборн признал, что у российских военных есть впечатляющее гиперзвуковое вооружение. Специалист выделил противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Ранее российский военный аналитик Виктор Литовкин рассказал о несостоятельности систем противоракетной обороны США против новой баллистической ракеты «Сармат». Испытания нового стратегического комплекса назначены на осень 2021 года. Ракетоноситель в состоянии донести на дальность 16 тысяч километров 15 боеголовок мощностью от 150 до 750 килотонн.