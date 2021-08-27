В США назвали опиум единственным победителем войны в Афганистане

Ряд высокопоставленных военных в США признали, что проиграли войну с опиумным производством в Афганистане, что привело к его фактическому росту. Об этом сообщает New York Post.
Бывший советник президентов Джорджа Буша и Барака Обамы по Афганистану генерал-лейтенант Дуглас Лут
Ранее стало известно об источнике доходов движения «Талибан» (организация запрещена в России). По данным СМИ, боевики вели активную торговлю героином, метамфетамином и прочими наркотическими веществами для пополнения казны группировки. Кроме наркоторговли боевики вели и незаконную разработку полезных ископаемых.