В США назвали опиум единственным победителем войны в Афганистане

Ряд высокопоставленных военных в США признали, что проиграли войну с опиумным производством в Афганистане, что привело к его фактическому росту. Об этом сообщает New York Post.

Бывший советник президентов Джорджа Буша и Барака Обамы по Афганистану генерал-лейтенант Дуглас Лут заявил , что военное руководство США с самого начала не знало, что делать с проблемой производства наркотиков в стране. По его словам, это и привело к ошибке, которая следовала за ошибкой, касающейся решения о выводе американского контингента из Афганистана. Именно бессмысленная борьба с плантациями опиумного мака и поглотила $9 млрд от американских налогоплательщиков, что привело только к ухудшению общей тенденции, отметил он.

Ранее стало известно об источнике доходов движения «Талибан» (организация запрещена в России). По данным СМИ, боевики вели активную торговлю героином, метамфетамином и прочими наркотическими веществами для пополнения казны группировки. Кроме наркоторговли боевики вели и незаконную разработку полезных ископаемых.