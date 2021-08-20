Стал известен источник доходов талибов

Сторонники экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) последние 20 лет получали доходы не только от торговли наркотиками, но и от налогов легальных товаров. Об этом заявил эксперт по Афганистану, консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд в беседе с изданием Financial Times.

Как отмечается, талибы получали весомую часть доходов от торговли опиумом, героином и метамфетамином. Однако были и другие источники, такие как налоги на топливо и сигареты, проходящие через страну. Также талибы получали дополнительный доход от незаконной добычи полезных ископаемых.

По словам эксперта, талибы смогли заручиться поддержкой афганцев в связи с установленной прежним правительством коррупцией. Однако жизнь граждан, как он считает, не изменится. Ведь сейчас «Талибан» начал сталкиваться с проблемой выплаты зарплат госслужащих и обеспечения функционирования госучреждений.

Такой вид сбоев уже начинает подрывать экономическое положение, которое построил «Талибан», — сказал Мэнсфилд.

Ранее сообщалось, что талибы запланировали принять новую конституцию до проведения выборов. По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, боевики планируют «многое сделать» до проведения выборов. Он отметил, что нынешняя конституция не соответствует текущим условиям.