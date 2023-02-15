В США назвали главную «историческую ошибку» Украины American Thinker: Украина превратится в пустыню из-за стремления вступить в НАТО

Фото: Ukraine Presidential Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель журнала American Thinker Александр Марковский заявил, что Украина рискует превратиться в пустыню из-за желания киевских властей вступить в НАТО. По его словам, страна «прогнила от некомпетентности и коррупции». Он добавил, что современная Украина имеет границы, которые были проведены Советским Союзом.

Это ошибка исторического масштаба. Украина прогнила от некомпетентности и коррупции. Тонет в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед, — написал Марковский.

Он указал на то, что в основе современной Украины лежит «мозаика земель, собранная российскими походами».

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что западная элита занимается целенаправленным обнулением истории. Так он прокомментировал удаление руководством американской онлайн-платформы Change.org петиции от граждан Италии, которые выступили против искажения истории освобождения Освенцима после появившихся в СМИ заметках о том, что этот подвиг совершен украинскими военными, а не советскими. Он подчеркнул, что навязывание населению ложных представлений — в перспективе «куда более вредоносно, чем разрыв экономических связей».