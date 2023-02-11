В США назвали очевидную цель наступления Украины в зоне СВО The New York Times: Мелитополь является очевидной целью наступления ВСУ

Фото: Philippe De Poulpiquet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ могут продвигаться лишь в южной части проведения СВО, поскольку позиции российских военных на востоке надежно укреплены, пишет The New York Times. По словам специалистов, очевидной целью для украинского наступления является Мелитополь. Эксперты подчеркнули, что этот город является важным для снабжения российских войск на юге.

Мелитополь был бы очевидной целью для украинского наступления: город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге, — отмечает издание.

В материале говорится, что ВСУ должны помнить о необходимости сдерживать российское наступление. Кроме того, украинской армии нужно сохранить численность своего контингента и своей техники.

Ранее генерал британской армии Руперт Джонс сказал, в что скором времени украинская армия может утратить контроль над некоторыми крупными городами. Офицер считает, что ВСУ рискуют потерять Харьков и Запорожье. Кроме того, отметил Джонс, украинцы могут отойти из Артемовска после тяжелых поражений.

До этого эксперт по Вооруженным силам России и сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман сказал, что президент России Владимир Путин сможет одержать победу на Украине, если решатся проблемы с логистикой.