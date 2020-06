Инцидент произошёл в городе Сан-Бернардино 13 июня. Полицейские выехали по вызову о стрельбе. На месте они обнаружили мужчину, соответствующего описанию подозреваемого, который держал в руке ствол.

После случившегося пострадавшего доставили в госпиталь, где констатировали его смерть. Отмечается, что по факту произошедшего проводится расследование.