В США начали действовать новые санкции из-за «Северного потока — 2»

Новые санкции в связи с «Северным потоком — 2», о которых накануне упоминал госсекретарь США Энтони Блинкен, вступили в силу. Об этом сообщает американский Минфин. Ограничения касаются базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом.

По информации Минфина, санкции введены в соответствии с законом США «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) от 2019 года.

Действие данного акта было расширено в октябре 2020 года. Его распространили, в частности, на компании, оказывающие услуги и предоставляющие оборудование или финансирование для модернизации и оснащения кораблей, участвующих в работах по строительству трубопровода «Северный поток — 2». Ранее закон касался только компаний, которые предоставляют непосредственно сами суда.

Как отметил Энтони Блинкен, всего санкции введены против восьми юридических и физических лиц и 17 кораблей.

В Кремле считают незаконными и неправильными новые санкции США в отношении «Северного потока — 2». Нежелание отказаться от санкций особенно странно выглядит на фоне попыток наладить утраченный ранее диалог между двумя странами.