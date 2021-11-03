В США коронавирусом заразились гиены

Заражение коронавирусом COVID-19 выявили у пары гиен в зоопарке американского Денвера (штат Колорадо). Это первое подтверждённое заражение COVID-19 у животных этого вида. Об этом говорится в сообщении зоопарка на странице в Twitter.

Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года — дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19, — сказано в заявлении.

Заражение животных подтвердили в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо, а также в лаборатории национальных ветеринарных служб министерства сельского хозяйства США. По словам сотрудников зоопарка, у гиен выявлены такие симптомы, как лёгкая вялость, выделения из носа и периодический кашель. Согласно заявлению, «в остальном» гиены здоровы, ожидается, что они полностью выздоровеют.

Ранее сообщалось, что нескольких человекообразных обезьян в зоопарке Сан-Диего привили экспериментальной вакциной от COVID-19, которая была разработана специально для животных американской фирмой Zoetis. Вакцинация прошла после того, как восемь горилл из сафари-парка заразились коронавирусом после контакта с работником этого зоопарка.