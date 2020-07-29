В США испугались посылок с неизвестными семенами из Китая

https://static.news.ru/photo/299d4414-d196-11ea-ae5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Rohner/Global Look Press

Посылки с неизвестными семенами и маркировкой «ювелирные украшения» получили несколько жителей трёх американских штатов: Юты, Вирджинии и Кентукки.

Надписи о том, что в посылке содержатся ювелирные украшения, были сделаны на китайском языке. В американском Минсельхозе заявили о нескольких случаях получения незаказанных посылок, содержащих семена, вероятнее всего, из КНР.

Судя по фотографиям и заявлениям официальных лиц, пакеты были отправлены государственной почтовой компанией Китая и содержат китайские надписи на внешней стороне, — уточняет Fox news.

В Минсельхозе не смогли опознать семена, но предположили, что это вредные культуры, не произрастающие в США. Получателей призвали не сажать их, а в случае получения сообщать в управление по растениеводству. Предупреждения выдали в 31 штате.

Тем временем полицейские занялись собственным расследованием. Выяснилось, что семена связаны с онлайн-мошенничеством под названием «чистка щёткой». Это приём поставщиков, который используется для повышения рейтинга продукта. Производители отправляют недорогой товар случайному получателю, а затем пишут положительные отзывы от его имени.

Ранее ряд компаний в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме в течение нескольких дней получили посылки с самодельными взрывными устройствами. Посылки со взрывчаткой пришли в отель и на автозаправку в столице страны, в агентство недвижимости и в компанию по продаже автомобилей в Утрехте и в Роттердаме. При этом никто не пострадал, так как самодельные бомбы не сработали, писал NEWS.ru.