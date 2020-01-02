https://static.news.ru/photo/6ffd0fe8-2d8b-11ea-8792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Romy Arroyo Fernandez/Global Look Press

Ряд компаний в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме в течение нескольких дней получили посылки с самодельными взрывными устройствами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Нидерландов. Посылки со взрывчаткой пришли в отель и на автозаправку в столице страны, в агентство недвижимости и в компанию по продаже автомобилей в Утрехте и в Роттердаме. При этом никто не пострадал, так как самодельные бомбы не сработали. Правоохранители считают, что отправил посылки один и тот же человек, его личность устанавливается.

Как передавал NEWS.ru, в канун новогодних праздников в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ РФ задержали двух лиц, подозреваемых в подготовке терактов в общественных местах. У них изъяли самодельные взрывные устройства.