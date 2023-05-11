В США допустили частичное ослабление санкций против России CNN: США могут частично ослабить санкции против РФ в рамках сделки по обмену заключенными

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Американские власти рассматривают вариант ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США. По информации издания, в США «нет высокопоставленных российских шпионов», поэтому Вашингтон среди прочего может рассмотреть обращение к своим партнерам по этому вопросу. Журналисты добавили, что Белый дом ведет консультации с союзниками, чтобы понять, какие предложения могут заинтересовать Москву.

Целью данных усилий, как отмечается, является освобождение находящихся в местах лишения свободы в РФ американцев Пола Уилана и сотрудника издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, — сказано в публикации.

Собеседники издания при этом не уточнили, какие именно санкции могут частично снять американские власти в случае такой сделки.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что усилия по ограничению возможностей России по обходу санкций должны стать главной целью экономической войны G7 против Москвы. При этом Йеллен воздержалась от предложений ввести санкции против третьих стран, которые помогают России обходить ограничения.