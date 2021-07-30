В США число госпитализированных с COVID-19 достигло рекордных значений

В США число госпитализированных с коронавирусом в сутки увеличилось до рекордных значений с февраля 2021 года. Так, 28 июля количество пациентов в больницах составило 6837, свидетельствуют данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Предыдущий рекорд был установлен 18 февраля. После резкого скачка в январе число госпитализированных тогда «упало» до 6800 пациентов в сутки, и началось снижение весной. В июне и в начале июля среднее суточное количество новых случаев госпитализации держалось в США на уровне порядка двух тысяч человек.

В ЦКПЗ посоветовали привитым гражданам носить маски и перчатки в тех районах, где зафиксировано быстрое распространение вируса.

Ранее эволюционный биолог и профессор британского Редингского университета Марк Пейгл не исключил версию утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухани. Эксперт отметил, что правдоподобной выглядит и гипотеза о естественном происхождении инфекции.