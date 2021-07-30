В США число госпитализированных с COVID-19 достигло рекордных значений

В США число госпитализированных с коронавирусом в сутки увеличилось до рекордных значений с февраля 2021 года. Так, 28 июля количество пациентов в больницах составило 6837, свидетельствуют данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Предыдущий рекорд
В ЦКПЗ посоветовали привитым гражданам носить маски и перчатки в тех районах, где зафиксировано быстрое распространение вируса.
Ранее эволюционный биолог и профессор британского Редингского университета Марк Пейгл не исключил версию утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухани. Эксперт отметил, что правдоподобной выглядит и гипотеза о естественном происхождении инфекции.