В Совфеде призвали Казахстан жёстко пресекать нападки на русский язык

В Совете Федерации призвали власти Казахстана жёстко реагировать на заявления местных радикалов, которые угрожают расправой защитникам и носителям русского языка. Об этом агентству РИА Новости заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Российская сторона реагирует на подобные проявления, мы говорим о недопустимости радикальных заявлений в адрес русского языка и русскоязычных граждан, — сказал он.

По его словам, нарушение прав русскоязычных граждан в Казахстане, как ранее и в Киргизии, если не пресекать эту негативную тенденцию, может навредить двусторонним отношениям государств. Парламентарий отметил, что на появившиеся ранее в социальных сетях ролики, где притесняют русскоязычных граждан, казахские власти отреагировали адекватно. Сами же радикалы, по его мнения, просто хотят попиариться.

До этого сообщалось, что казахский националист и русофоб Куат Ахметов улетел из Казахстана в Грузию, бежав от ареста. По данным источников телеграм-канала Readovka, он покинул Казахстан в ночь на 30 августа через международный аэропорт Актау и отправился в Тбилиси. Именно в Актау Ахметов ранее снял самое скандальное из своих видео с извинениями русских перед казахами. Отмечается, что выдача его из Грузии российским властям маловероятна. Причиной отъезда Ахметова стала поступившая к нему информация об угрозе скорого ареста по уголовному делу, возбуждённому ранее против скандального блогера по статье 174 УК Казахстана («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»). Ответственность по статье может составлять до семи лет лишения свободы.

Ранее председатель казахского Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов. — NEWS.ru) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили некоторым депутатам российской Государственной думы смертью за попытку захватить Казахстан.

Угрозы обращены к таким известным российским политикам, как Владимир Жириновский, Павел Шперов, Вячеслав Никонов и Евгений Фёдоров. По мнению представителей Союза ветеранов, именно эти депутаты хотят отобрать «исконно казахские территории» в пользу России.